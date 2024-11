São Paulo

Decretada prisão de segundo acusado de participar do assassinato de delator do PCC

Antonio Vinicius Lopes Gritzbach foi morto com 27 tiros no último dia 8 no aeroporto de Guarulhos. Matheus Augusto de Castro Mota é suspeito de fornecer os dois veículos usados pelos executores do crime

23/11/2024 - 11h08min Atualizada em 23/11/2024 - 11h09min