Por que o Brasil ainda corre risco de que Trump imponha "tarifas de reciprocidade"

Como a coluna já relatou, os Estados Unidos têm superávit na balança comercial com o Brasil há ao menos uma década. Isso significa que compramos, como país, mais produtos americanos do que vendemos mercadorias nacionais. Em tese, Donald Trump não teria motivo para atrapalhar esses negócios, mas... a tarifa de sobre 25% sobre aço e alumínio pode não ser a única a afetar a corrente de comércio.

Na sexta-feira passada, ainda antes de avisar, no domingo seguinte, sobre os dois produtos específicos para todos os países, Trump havia feito outra ameaça: impor tarifas sobre importações americanas iguais às que parceiros comerciais impõem sobre exportações de seu país. Esse é outro risco potencial para o Brasil, que cobra mais para permitir a entrada de produtos americanos no Brasil do que os EUA cobram na entrada de produtos brasileiros lá.

Nesse caso, seria ainda mais danoso para o Brasil. Nos últimos anos, as exportações do Brasil aos EUA ganharam mais componentes manufaturados, ou seja, com o famoso "maior valor agregado" sempre ambicionado nas vendas ao Exterior. No geral, as do Brasil são dominadas por matérias-primas básicas (commodities), como soja, minério de ferro e, mais recentemente, petróleo.

Exportar manufaturados ou semimanufaturados ajuda não só a elevar a entrada de dólares no Brasil como gerar trabalho e renda dentro do país, em vez de "exportar empregos", como muitos especialistas classificam as exportações de commodities.

Na sexta-feira (7), foi esse risco além da declaração – depois negada – sobre um possível reajuste da Bolsa Família, que havia feito o dólar subir. Essa é uma ameaça temível porque o imposto de importação médio aplicado no Brasil é de 11,2%, enquanto nos EUA é de 3,3%.

Embora nesse caso teria amparo em dados, a concretização dessa bravata teria menor probabilidade do que a aplicação da tarifa sobre aço e alumínio. É usual que países desenvolvidos tenham impostos de importação menores do que os emergentes. Mesmo assim, como se trata de Trump e sua imprevisibilidade estratégica, é melhor estar preparado.