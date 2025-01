Sorteio define chaveamento do Aberto da Austrália; João Fonseca estreia contra Rublev

O italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, começará sua defesa de título no Aberto da Austrália contra o chileno Nicolás Jarry (N.34), de acordo com o sorteio que definiu o chaveamento do torneio nesta quinta-feira (9).

Sinner foi campeão no ano passado em uma final contra o russo Daniil Medvedev (N.5), abrindo uma temporada cheia de conquistas, na qual também levantou o troféu no US Open e no ATP Finals.

No entanto, tudo ficou ofuscado pelo exame antidoping positivo que ainda o assombra em 2025. O italiano de 23 anos foi absolvido pela Agência Internacional de Integridade do Tênis, mas espera o resultado de um recurso apresentado pela Agência Mundial Antidoping (Wada).

Em seu caminho rumo ao segundo título consecutivo em Melbourne, Sinner pode ter pela frente o grego Stefanos Tsitsipas (N.11) ou o australiano Alex de Minaur (N.8) nas quartas de final, e Medvedev nas semifinais.

- João Fonseca estreia contra Andrey Rublev -

O fenômeno brasileiro de 18 anos João Fonseca (N.113), último campeão do Next Gen ATP Finals e que na semana passada venceu o Challenger de Camberra, vai estrear no quadro principal de um Grand Slam depois de passar pelo quaifying sem perder um único set. Seu adversário será um tenista do Top 10, o russo Andrey Rublev (N.9).

O astro sérvio Novak Djokovic (N.7) terá uma tarefa difícil para faturar seu 11º Aberto da Austrália e seu 25º Grand Slam.

A primeira rodada será contra o jovem americano Nishesh Basavareddy (N.133), convidado pela organização do torneio. Nas oitavas, pode se cruzar com o número 10 do mundo, o búlgaro Grigor Dimitrov; nas quartas, com o espanhol Carlos Alcaraz (N.3), e nas semifinais, com o alemão Alexander Zverev (N.2).

Alcaraz começará sua caminhada contra o cazaque Alexander Shevchenko (N.72), que recentemente derrotou Tsitsipas na United Cup.

Zverev, que busca seu primeiro título de Grand Slam, vai enfrentar na primeira rodada o francês convidado Lucas Pouille (N.104).

- Sabalenka x Stephens na primeira rodada -

Na chave feminina, duas favoritas tiveram pouca sorte no sorteio.

A número 1 do mundo e atual bicampeã do Aberto da Austrália, a bielorrussa Aryna Sabalenka, começará a defesa do título contra uma campeã do US Open (2017), a americana Sloane Stephens, atualmente na 66ª posição no ranking da WTA.

Sabalenka, que vem de vitória no WTA 500 de Brisbane, tentará o terceiro título consecutivo em Melbourne, algo inédito desde o tri da suíça Martina Hingis entre 1997 e 1999.

Do mesmo lado da chave, a americana Coco Gauff (N.3) vai enfrentar na primeira rodada sua compatriota Sofia Kenin (N.22), campeã na Austrália em 2020.

A polonesa Iga Swiatek (N.2) terá uma estreia teoricamente mais fácil, contra a tcheca especialista em duplas Katerina Siniakova (N.46), mas pode ter pelo caminho rumo a uma possível final a cazaque Elena Rybakina (N.6) e a italiana Jasmine Paolini (N.4).