Ação em frente ao Dopinho, antigo centro de tortura, marca ato em alusão ao 8 de Janeiro em Porto Alegre

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Dois movimentos sociais de juventude, o Multiplicidade e o Movimento Esperançar , realizaram nesta quarta-feira (8), uma ação simbólica de escracho do Dopinho , antigo centro de tortura da ditadura militar em Porto Alegre. O ato faz alusão ao dia 8 de Janeiro de 2023 , quando ocorreu o ataque à Praça dos Três Poderes ocorrida em Brasília.

No ato, uma faixa com manchas de sangue com os dizeres: "A memória exige verdade, a justiça exige coragem"; "Ainda estamos aqui"; e o pedido de "Não à anistia, sim ao PL 023/25", que se refere ao projeto de criação da Comissão da Verdade Municipal, protocolada pela Vereadora Juliana de Souza (PT).