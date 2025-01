Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre bate recorde e emite mais de 14 mil passaportes em 2024

O Rio Grande do Sul bateu o recorde de emissões de passaportes e de reconhecimento de cidadanias. Em 2024, foram emitidos 14.238 passaportes para cidadãos italianos residentes no Estado, sendo o maior número da história do Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre. Além disso, o órgão consular reconheceu 6.464 cidadanias italianas a descendentes que vivem no RS.