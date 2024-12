Festa de Natal da Criança reúne 2 mil pessoas no Parque da Festa da Uva, em Caxias do Sul

Chegada do Papai Noel marcou a celebração realizada sábado (14). Ícaro de Campos / Divulgação

Cerca de 2 mil pessoas participaram da Festa de Natal da Criança, promovida pela prefeitura de Caxias do Sul e Procon Caxias, em comemoração aos 20 anos do órgão público de fiscalização e defesa do consumidor. O evento ocorreu na tarde de sábado (14), no Centro de Eventos do Parque da Festa da Uva.

Nem a chuva que caiu torrencialmente tirou a animação das famílias que participaram da festividade, que ofereceu brinquedos infláveis, jogos e distribuição de doces. Além disso, a chegada do Papai Noel e seus ajudantes marcou a comemoração dos 20 anos do Procon caxiense.

No palco, o coordenador do Procon Caxias, Jair Zauza, acompanhado da vice-prefeita Paula Ioris, lembrou da importância do órgão e da celebração dos 20 anos com uma temática voltada à criançada. Os mascotes das secretarias, do Samae e da Codeca juntaram-se ao boneco Adilózinho, representando o prefeito Adiló Didomenico, em cuidados com a saúde. Com o Papai Noel e seus duendes da Cia Espicula, todos cantaram o Parabéns a Você. A tarde se encerrou ao som do grupo Samba Show.