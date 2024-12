Queda de Assad na Síria cortou linha de suprimentos essencial do Irã, diz Hezbollah

O Hezbollah perdeu sua rota de suprimento mais importante do Irã através da Síria, disse o chefe da milícia libanesa, Naim Qassem. Esta é a primeira vez que o grupo militante reconheceu publicamente como a queda do regime de Bashar al-Assad na Síria prejudicou a capacidade do grupo de se rearmar, após uma dura campanha de ataques israelenses.