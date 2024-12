Rússia evacua parte de equipe diplomática da Síria após queda de Bashar al-Assad

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse ter evacuado parte de sua equipe diplomática da Síria neste domingo, 15, uma semana após a queda do presidente sírio Bashar al-Assad.

"Em 15 de dezembro, um voo especial das Forças Aeroespaciais do Ministério da Defesa da Rússia transportou parte do pessoal das missões estrangeiras russas em Damasco para o aeroporto de Chkalovsky uma base aérea militar perto de Moscou", afirmou o ministério em uma postagem via Telegram.