Feira Maesa Cultural, prevista para este domingo, é transferida para o dia 22

Feira ocorre no terceiro domingo de cada mês.

A 32ª edição da feira Maesa Cultural , que estava prevista para este domingo (15), será realizada no próximo dia 22 . A mudança ocorre em função da previsão de chuva para este fim de semana.

A programação seguirá das 11h às 18h, na Rua Plácido de Castro, no bairro Exposição.

Integrante do calendário oficial de eventos de Caxias desde julho de 2022, a feira ocorre tradicionalmente no terceiro domingo de cada mês, podendo ser alterada em função do clima.