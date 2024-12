Definida empresa que irá implantar rotas de cicloturismo em Caxias do Sul

Ciclovia do Parque dos Macaquinhos vai integrar a rota urbana. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Está definida a empresa responsável pela implantação de três rotas de cicloturismo que serão criadas em Caxias do Sul. São dois trajetos no interior do município e um na área urbana, que serão determinados por placas de sinalização instaladas pela Tinpavi Indústria e Comércio de Tintas Ltda. A empresa tem sede na cidade de Tupã, no interior de São Paulo.

O projeto para implantação das rotas foi definido pela empresa Nomas - Descobrir é Preciso, contratada pelo município da Serra. Objetivo é disponibilizar a sinalização adequada para quem quer conhecer a cidade de bicicleta, guiando os ciclistas por paisagens naturais e empreendimentos.

O roteiro urbano, por exemplo, tem o objetivo de interligar os parques da cidade. Serão 20 quilômetros de percurso, que começará na Praça Dante Alighieri, seguindo pelo bairro Jardelino Ramos até o complexo do Ecoparque e Jardim Botânico.

Em seguida, seguirá até a Lagoa do Parque Oásis e passará pelo bairro Fátima até os pavilhões da Festa da Uva. Os pontos seguintes são a Casa de Pedra e o Parque Cinquentenário. Em seguida, o ciclista passará pelo Parque dos Macaquinhos e voltará para a praça Dante.

No interior serão implantadas a Rota das Colônias e a Rota Trentina. A primeira sairá da Praça Pedavena, em Ana Rech, e passará pela represa do Faxinal até a localidade de Santo Agostinho. Depois, segue até Fazenda Souza passando pelo Camping do Cláudio. Depois, retorna a Ana Rech passando pelas localidades de São Braz e Santo Homo Bom.

A Rota Trentina percorre a região de Forqueta. A partida ocorre na praça do bairro em direção ao interior do Desvio Rizzo, passando pelas estradas da Uva e do Vinho, Terceira Légua, Caravaggio da Terceira Légua e Loreto até voltar ao ponto de partida.

— São três rotas de diferentes quilometragens e dificuldades. Já existe muita movimentação de ciclistas, principalmente nos fins de semana. A rota urbana acaba contemplando não apenas o cicloturista, mas também a população, quando houver estrutura — observa Luís Marcelo Rodrigues, responsável pela Nomas.

A sinalização terá custo de R$ 161,9 mil e o pagamento sairá de recursos obtidos via emendas parlamentares. A instalação deve ocorrer ao longo de dois meses a partir da ordem de início, que ainda não tem prazo. Antes ainda é necessário cumprir os trâmites de assinatura de contrato.

Dois anos de estudos

A elaboração dos roteiros começou durante a Festa da Uva de 2022. Além da sinalização viária característica, o projeto contempla um guia com informações ao ciclista, como recomendações de segurança para percorrer os trajetos. Ele estará disponível no site www.curtacaxiasdosul.com.br e também poderá ser acessado via QR Code impresso em totens nos pontos de partida.

Complemento às ciclovias

Apesar de prever o deslocamento de ciclistas, as rotas propostas não são o plano cicloviário do município previsto no Plano de Mobilidade (Planmob), que já conta com R$ 1 milhão em emendas parlamentares e aguarda aprovação de projetos das primeiras ações. Alguns trechos dos roteiros de cicloturismo aproveitam ciclovias e ciclofaixas existentes ou propostas, como a Rota dos Parques, que passa pela Rua Atílio Andreazza. No entanto, há pontos que passam por trechos que não necessariamente têm infraestrutura prevista para o futuro.