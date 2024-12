Novo ícone arquitetônico da CFL Inc. no bairro Rio Branco

Fachada em movimento é destaque do empreendimento. BLACKHAUS / Divulgação

Em 1950, a arquitetura moderna chegou ao Sul do Brasil, trazendo na bagagem inspirações cariocas que enaltecem formas geométricas e simples, com uso de concreto nos projetos. Ao longo do tempo, edifícios e construções com novas tendências arquitetônicas foram erguidos por todo o Rio Grande do Sul.

Cada vez mais inovadoras, algumas obras, hoje, apostam em conceitos que unem movimento e aconchego, muitas vezes se relacionando de maneira única e inteligente com imóveis da década de 1950. É o caso do Casa Cabral, investimento da CFL Inc. que será entregue em 2025, na Rua Dona Leonor, 437, no bairro Rio Branco.

Com dois apartamentos de 200 metros quadrados por andar, todos eles com três suítes e três vagas de garagem, o empreendimento conta com infraestrutura completa. Isso inclui piscina, espaço gourmet, área fitness, espaço kids, wellness spa e business room. Além disso, o terreno está conectado a uma casa inventariada, que traz um charme a mais ao projeto, onde está o salão de festas.

Um dos diferenciais dessa construção é a fachada em movimento, desenhada pelos arquitetos gaúchos Ronaldo e Raul Rezende, ambos de Porto Alegre. Ronaldo vive no bairro Rio Branco há muito anos e detalha quão relevante é a localização deste empreendimento.

– Por estar na esquina da Dona Leonor com a Rua Cabral, o prédio tem uma vista incrível. O Casa Cabral está no topo do morro, uma posição estratégica no bairro. Com isso, os apartamentos estão acima de todas as construções ao redor, o que confere uma posição superprivilegiada. Dá para apreciar o pôr do sol lá de cima, que é espetacular – elogia o arquiteto Ronaldo.

Em entrevista, os arquitetos responsáveis contam mais sobre a ideia por trás deste projeto, os destaques do Casa Cabral e quão significante foi, para dois moradores do bairro, criar um empreendimento perto do lar.

Empreendimento vem com uma casa inventariada dos anos 1950. BLACKHAUS / Divulgação

Qual é a ideia por trás do projeto do Casa Cabral?

Raul Rezende: Nossa dinâmica de projeto busca construir empreendimentos diferentes de tudo que há em qualquer rua ou bairro em que esteja inserido. O Casa Cabral, por exemplo, tem toda uma linguagem arquitetônica e de movimento que respeita a fachada lateral – a casa inventariada. Assim, criamos algo moderno e contemporâneo, que provocasse contraste e se unisse a esse imóvel dos anos 1950.

Qual foi a inspiração para desenvolver a fachada "em movimento" do empreendimento?

Ronaldo Rezende: Nossa arquitetura sempre busca criar identidade aos projetos, dando uma personalidade única a cada empreendimento, tornando-o exclusivo. Gostamos muito do recurso de usar o movimento. Isso dá liberdade e provoca um impacto interessante, já que fortalece a identidade dos projetos e os transforma em algo inusitado.

Raul Rezende: A fachada do Casa Cabral tem essa linguagem única e exclusiva em movimento, dando uma característica mais marcante ao empreendimento.

Com localização privilegiada, Casa Cabral tem vista espetacular. BLACKHAUS / Divulgação

Como foi criar um projeto para o bairro em que vocês moram?

Raul Rezende: Criar este empreendimento para a Rua Dona Leonor foi uma forma muito interessante de contribuir para o bairro em que vivemos, trazendo mais qualificação para esse ambiente.

Ronaldo Rezende: Foi algo muito impactante poder construir algo inovador e moderno para a rua em que moramos, trazendo o que tem de mais novo no mercado para perto de casa.

Quais são os maiores diferenciais desse projeto?

Ronaldo Rezende: O fato de ter a casa inventariada no projeto é um grande diferencial, que une o clássico ao moderno. Além da arquitetura, a vista é um grande destaque. Por estar no topo do morro, tem uma posição estratégica e superprivilegiada no bairro.

Quais são os destaques da área de lazer do Casa Cabral?

Ronaldo Rezende: O fato de a área social ficar na casa inventariada é algo bem legal, pois torna a experiência de receber os convidados única e superexclusiva. Trata-se de um diferencial bem interessante oferecido pelo imóvel da década de 1950. A piscina redonda também é muito bonita e está em uma posição interessante em termos de orientação solar. Os moradores poderão aproveitar bastante o sol.

Raul Rezende: Além disso, o empreendimento tem uma boa área de wellness e um lobby de acesso superbacana. O espaço gourmet, no primeiro andar da casa, também é fantástico.

Apartamentos do Casa Cabral têm planta única e adaptável. BLACKHAUS / Divulgação

E as diferenças na arquitetura do projeto, o que é mais relevante?

Raul Rezende: Esse projeto tem sua identidade, com o movimento das varandas. A estética é única e totalmente autoral. Então, acreditamos que temos um diferencial estético, porque não tem outro Casa Cabral.

Ronaldo Rezende: Mesmo em termos dos materiais, ele se destaca. As varandas têm forro remetendo à madeira, que traz um aconchego bem interessante nesse ambiente e fortalece a conexão com o entorno natural que está inserido. A conexão com a casa na lateral do prédio torna tudo ainda mais completo.

Falando um pouco sobre os apartamentos, qual é o benefício dessa planta única?