Sorteio da ordem dos desfiles do Carnaval 2026 em Porto Alegre ocorre no Mercado Público

Imperadores do Samba é a atual campeã do Grupo Ouro. Duda Fortes / Agencia RBS

O sorteio que vai definir a ordem dos desfiles das escolas de samba de Porto Alegre para o Carnaval 2026 vai ocorrer nesta quinta-feira (8), no segundo piso do Mercado Público, no Centro Histórico, a partir das 20h. Na mesma ocasião, será divulgado o calendário oficial de eventos.

O público vai poder também curtir o show do cantor Ulysses. A entrada será gratuita.

De acordo com o diretor de eventos do Carnaval de Porto Alegre, Israel Ávila, o novo formato busca atingir diversos objetivos:

— Realizar o sorteio um pouco mais cedo e em local público fortifica o espetáculo e fortalece o Carnaval como cultura viva da cidade o ano todo. Isso também facilita para o folião se organizar para aproveitar todos os eventos do pré-Carnaval e para as escolas buscarem fomento para seus desfiles — comenta Israel.

Por enquanto, está definido que Imperadores do Samba, atual campeã do Grupo Ouro, tem o direito de escolher o dia e o horário em que vai desfilar no ano que vem.

Já a Academia de Samba Cohab-Santa Rita, que venceu o Grupo Bronze, abre a primeira noite no Complexo Cultural do Porto Seco.

Ainda de acordo com o regulamento do sorteio, as escolas têm até meia-hora, após a definição da ordem, para fazer possíveis trocas de horários entre si.