Eurodeputados reduzem proteção aos lobos

Os eurodeputados respaldaram, nesta quinta-feira (8), uma redução no status de proteção aos lobos na União Europeia, de "estritamente protegidos" para "protegidos", em linha com uma mudança nas regras de conservação adotada no final de 2024.

Esse nível reduzido de proteção entrou em vigor em março, e a Comissão Europeia - o braço Executivo da UE - imediatamente agiu para revisar as leis do bloco e garantir que elas refletissem essa mudança.

A UE foi a força motriz por trás da iniciativa de reduzir as proteções, ao argumentar que o aumento do número de lobos levou ao contato mais frequente com humanos e com o gado.