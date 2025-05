Eurodeputados flexibilizam normas sobre emissões para indústria automotiva

Os eurodeputados aprovaram, nesta quinta-feira (8), uma flexibilização das normas impostas à indústria automotiva sobre as emissões de CO2, para evitar multas elevadas este ano, como forma de apoiar um segmento abalado pela crise.

O texto, proposto pela Comissão Europeia (o Executivo da UE), foi aprovado com 458 votos a favor e 101 contra, quase todos procedentes das bancadas ambientalista e de esquerda no plenário do Parlamento Europeu.