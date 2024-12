Mistério dos drones nos EUA continua e Trump se soma à polêmica

Drones não identificados continuam perturbando, neste fim de semana, os céus do nordeste dos Estados Unidos, levando a governadora do estado de Nova York a solicitar ajuda às autoridades federais, enquanto o presidente eleito Donald Trump sugeriu que eles sejam derrubados.

"Isso está indo longe demais", lamentou neste sábado (14) a governadora democrata de Nova York, Kathy Hochul, destacando em um comunicado de imprensa que, na noite de sexta-feira, as pistas de um pequeno aeroporto da região precisaram ser fechadas por uma hora devido ao surgimento de "novos drones".

Há várias semanas, residentes da região de Nova York e Nova Jersey vêm relatando voos de drones não identificados, um fenômeno que gera preocupação, especialmente porque as autoridades locais ou federais não deram nenhuma explicação sobre sua origem.

Vídeos de dispositivos luminosos voando pelo céu invadiram as redes sociais, e legisladores locais criticam o governo do democrata Joe Biden por não intervir.

Na quinta-feira, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, tentou tranquilizar a população a partir da Casa Branca, garantindo que "não há evidências de que os drones relatados representem uma ameaça à segurança nacional ou à segurança pública, ou que exista um vínculo com países estrangeiros".

"Avistamentos misteriosos de drones em todo o país. Será que isso poderia realmente estar acontecendo sem que nosso governo saiba? Eu não acredito! As pessoas precisam saber disso, e imediatamente. Se não, derrubem eles!!!", escreveu.

Representantes do FBI, da Segurança Nacional e da FAA reiteraram que nesta etapa das investigações nenhum elemento está relacionado com uma atividade criminosa ou com uma potência estrangeira.