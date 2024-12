Abel Ferreira é o preferido para ser o próximo técnico do Sporting, diz jornal

Para a vaga, foi efetivado João Pereira, que comandava o time B do Sporting. No entanto, mesmo o treinador de 40 anos tendo assinado até 2027, sua permanência é incerta e ainda se agrava levando em consideração o interesse da diretoria portuguesa em trazer Abel Ferreira de volta a Portugal.

O problema, entretanto, são as cifras. De acordo com o Record, o salário do treinador do Palmeiras está ao nível de Amorim no United. E não é de hoje que Abel é cogitado para o cargo em questão.