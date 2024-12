Comunidade de Ana Rech promove rústica, caminhada e corrida de carrinho de lomba neste domingo, em Caxias

Ocupando as ruas do bairro Ana Rech, a Associação Amigos de Ana Rech (Samar) promove a 11ª Rústica e Caminhada dos Presépios e a terceira edição da corrida de carrinho de lomba neste final de semana.

Já a corrida de carrinhos de lomba está marcada para as 15h do domingo, na Rua Primo Gastaldelo. A organização dos dois eventos é da Samar, com apoio do Centro de Treinamento Tiago Bazzi e Rodrigo Zatti.