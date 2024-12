Confira a programação do último final de semana da Magia de Natal no Vale Iluminado de Galópolis, em Caxias

Papai Noel na charmosa Vila Operária de Galópolis Leandra Romani / Divulgação

A programação do XIX Magia de Natal no Vale Iluminado de Galópolis, que se iniciou em 30 de novembro, se encerra neste final de semana. Milhares de caxienses e turistas são esperados para as atividades que ocorrem entre sexta e domingo. Na terça, 24, a Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompéia recebe a tradicional Missa do Galo.

- No primeiro final de semana do evento, cerca de 6 mil pessoas estiveram conosco. No segundo, apesar do mau tempo, um público de aproximadamente 3 mil pessoas ocupou Galópolis de maneira brilhante. Estamos de braços abertos para receber a todos nesta reta final - destaca Laís Comerlato, que integra a Comissão Organizadora da Magia de Natal no Vale Iluminado.

Arte, cultura e gastronomia: os destaques da programação

Praça Duque de Caxias recebe maior parte da programação Leandra Romani / Divulgação

Na sexta, o evento inicia às 18h. Meia hora depois, ocorre o encontro de carros antigos. Para as 19h30, está marcada a oficina de pombinhos, com a preparação dos icônicos pãezinhos de Natal.

No sábado, os destaques ficam por conta de Fare Amicci, com performances de dança e música, a partir das 17h, e Léo Henrique e Banda, às 19h30. Mais cedo, às 14h, a Casa do Papai Noel, na Vila Operária, sedia a entrega de presentes a cerca de 30 crianças. Os pequenos fizeram seus pedidos em cartinhas que estão expostas no local.

No domingo, brinquedos infláveis vão animar meninos e meninas. Além disso, a partir das 15h30, o jipe que tanto diverte os visitantes com passeios em Galópolis vai ser pintado pelo público infantil.

Todas as atividades se concentram no entorno da Praça Duque de Caxias, no coração do bairro.

Veja a programação completa dos últimos dias:

Sexta, 20 de dezembro

Passeios de jipe a partir das 18h

18h - Abertura

18h - Abertura - Casa do Papai Noel e do Mercado Comunitário

18h30 - Encontro de carros antigos

19h - Banda Coletânea

19h30 - Oficina de pombinhas

20h30 - Peter27





Sábado, 21 de dezembro

Passeios de jipe a partir das 15h

15h - Abertura

15h - Abertura - Casa do Papai Noel, Mercado Comunitário e Viela dos Momentos Felizes

17h - Fare Amicci

18h - Missa na Paróquia Nossa Senhora Rosário de Pompéia

19h30 - Léo Henrique e Banda

Domingo, 22 de dezembro