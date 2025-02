Eagles atropelam Chiefs e conquistam o Super Bowl pela segunda vez na sua história 

O Philadelphia Eagles conseguiu algo que até então poucos times haviam feito. Neste domingo (9), a franquia provou que defesas vencem campeonatos, e massacrou o Kansas City Chiefs por 40 a 22, conquistando o Super Bowl LIX, no Caesars Superdome, em Nova Orleans.

Os Eagles evitaram o tricampeonato consecutivo dos adversários, vingaram-se da derrota em 2023 e levantaram a taça da NFL pela segunda vez na história. Em 2018, derrotaram o Patriots por 41 a 33, no U.S. Bank Stadium, em Minneapolis.

Além de vencer, Philadelphia neutralizou por completo o quarterback Patrick Mahomes. Ele não teve tempo para pensar, foi derrubado seis vezes e lançou duas interceptações, sendo uma delas retornada para touchdown. No ataque, o quarterback dos Eagles, Jalen Hurts, assumiu a responsabilidade e teve uma atuação sólida, com dois touchdowns, um aéreo e um terrestre, sendo eleito o MVP da decisão.

A primeira posse de bola do Super Bowl foi dos Eagles, mas não houve pontuação. Assim como os Chiefs, que falharam na primeira campanha. Porém, Hurts voltou a campo e comandou o time até o touchdown. O quarterback conectou um belo passe para deixar a bola na linha de uma jarda e, com o infalível tush push, entrou na end zone.

O destaque, entretanto, do primeiro quarto foi a defesa dos Eagles, que não deixou Mahomes jogar. Após os primeiros 15 minutos, a bola era de Philadelphia, mas os defensores dos Chiefs trabalharam bem. Hurts sofreu a pressão e se livrou da bola, que foi interceptada por Bryan Cook.

Por mais que tenha ocorrido o erro, os Eagles não se abalaram, e muito disso foi por conta da defesa. Mahomes seguiu sem conseguir fazer nada. Philadelphia abriu 10 a 0 com um chute de 48 jardas e depois colocou mais sete pontos no placar. O quarterback dos Chiefs foi derrubado duas vezes e depois foi interceptado. Cooper DeJean pegou a bola e levou até a end zone.

O clima na reta final de primeiro tempo era distinto para os dois lados. O desespero tomou conta dos Chiefs e a cada jogada era um erro cometido. Mahomes lançou outra interceptação, para Zack Baun, que deixou os Eagles no campo de ataque. Foi necessário apenas um passe de Hurts para A.J. Brown entrar na end zone e ampliar a vantagem para um surpreendente 24 a 0.

No segundo tempo, a defesa de Philadelphia seguiu na mesma intensidade e sem dar oportunidades para Mahomes. O ataque voltou e Hurts seguiu correndo bem com a bola, além de usar com inteligência o talento de Barkley. Sem desespero, os Eagles colocaram mais três pontos no placar com o kicker Jake Elliott. 27 a 0 na metade do terceiro quarto.

O desespero no ataque de Philadelphia não existiu, pois a defesa seguiu fazendo seu trabalho com excelência. Mahomes mais uma vez foi exigido e parou antes do meio de campo, após não conseguir converter a quarta descida. Já no retorno ao campo, Hurts viu que estava fácil e lançou um passe de 46 jardas para Devonta Smith anotar o touchdown.

Após mais de 45 minutos sem passar do meio de campo, os Chiefs finalmente conseguiram fazer algo no ataque. Mahomes achou Xavier Worthy na end zone para anotar os primeiros seis pontos da franquia. Já no último quarto de jogo, com tudo decidido, Philadelphia marcou mais seis pontos, e a defesa seguiu o atropelo em cima do quarterback adversário, que sofreu um fumble.

No fim, com 40 pontos no placar, os Eagles tiraram o pé, pois o título já estava assegurado. Os Chiefs descontaram com dois touchdowns, um de DeAndre Hopkins e outro de Worthy, que deixaram a diferença em 18 pontos.

Destaques da partida