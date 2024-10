A parceria entre a NFL e a SPTuris, empresa que ajudou a trazer a partida de futebol americano ao Brasil, divulgou números a respeito do jogo realizado na Arena do Corinthians, em São Paulo. Os dados mostram geração de US$ 61,9 milhões (cerca de R$ 340 milhões) e envolvimento de 12.518 pessoas no trabalho para garantir que todo o evento ocorresse sem problemas.