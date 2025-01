Quem é Victor Gabriel, zagueiro que garantiu o empate do Inter em Bagé

Marcar um gol com 20 anos de idade, numa estreia de Gauchão, é para poucos. Para um zagueiro, o feito se torna maior ainda. Victor Gabriel já havia vestido a camisa do Inter no amistoso contra o México e participado do plantel nas últimas rodadas do Brasileirão 2024, mas somente nesta primeira rodada do Estadual de 2025 que entrou no gramado de um jogo oficial pelo Colorado.