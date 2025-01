Por desgaste, Roger pode modificar time do Inter contra o Avenida

Roger pode fazer rodízio na partida contra o Avenida. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

O técnico Roger Machado deu indícios daquilo que projeta em termos de escalação do Inter para os próximos jogos do Gauchão. Com a vitória por 2 a 0 sobre o São José, o Colorado chegou aos 7 pontos na liderança do Grupo B. Essa pontuação pode fazer com que o time titular sofra alterações pontuais para a próxima rodada.

Para o jogo contra o Avenida, domingo (2), no Beira-Rio, o treinador pode dar descanso aos jogadores que apresentarem maior desgaste nos dias que antecedem o confronto com a equipe de Santa Cruz do Sul. Na vitória sobre o São José, na última terça-feira (28), Roger repetiu a mesma escalação que havia vencido o Juventude.

— É importante para reconquistar entrosamento que a gente repita a escalação. É importante em um campeonato de tiro curto que a gente consiga uma pontuação que nos dê lá na frente a possibilidade de revezar jogadores. Vamos fazendo essa gestão dentro do próprio jogo.

Roger garantiu que a ideia do Inter é valorizar o Campeonato Gaúcho.

— No início de um campeonato curto precisamos somar pontos na largada. Não dá para fazer essa gestão, colocando time alternativo, e ser cobrado lá na frente por que não coloquei força máxima desde o começo. São decisões que tomamos, nos responsabilizamos pelo processo todo. A partir de agora, com sete pontos, a gente começa a fazer pontualmente a gestão dos 11 que vão iniciar a partida — projetou o técnico Roger Machado.

Atletas como Fernando, Thiago Maia, Alan Patrick e Borré podem entrar no rodízio proposto pelo técnico na partida do final de semana. Depois do jogo contra o Avenida, o Inter vai receber o Brasil de Pelotas antes do confronto do dia 8 de fevereiro com o Grêmio, na Arena.

— O calendário brasileiro a gente tenta se adaptar. É pouco tempo de pré- temporada. A cada três jogos é difícil, cansativo. Mas nossa comissão tem capacidade pra ir gerindo isso, mantendo os jogadores bem, tendo o cuidado para não termos risco de lesão — falou o meia Alan Patrick.