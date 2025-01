Inter faz primeiro treinamento depois de vencer o São José 

Roger comandou primeira atividade após vitória sobre o São José. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Após vencer o São José pela 3ª rodada do Gauchão, os jogadores do Inter já iniciaram os trabalhos visando o compromisso diante do Avenida, domingo (2), no Beira-Rio. Na atividade realizada na manhã desta quarta-feira (29), os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Zeca realizaram um treino regenerativo.

Nas imagens divulgadas pelo clube foi possível observar a participação de Rodrigo Tabata. O meia se recupera de uma desconforto muscular na coxa esquerda e seu retorno deve ocorrer no início de fevereiro.

Depois dos trabalhos físicos, Roger comandou uma atividade com bola. Os titulares que atuaram mais de 45 minutos na vitória sobre o São José não participaram do treinamento que ocorreu em campo reduzido no gramado do CT Parque Gigante.

Não está descartada a possibilidade de o técnico Roger Machado realizar preservações pontuais na equipe que vai estar em campo no final de semana. Nas duas últimas rodadas do Gauchão, o 11 inicial foi repetido.

O próximo compromisso do Inter é no domingo (2), contra o Avenida, no Beira-Rio. O jogo é válido pela 4ª rodada do Gauchão.