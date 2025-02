Inter ganha dois reforços para semifinal do Gauchão 

Gustavo Prado terminou o Sul-Americano como titular do Brasil. Rafael Ribeiro/CBF

O técnico Roger Machado está ganhando dois importantes reforços para a partida do próximo sábado (22), contra o Caxias, pela semifinal do Gauchão. Gustavo Prado e Ricardo Mathias retornaram da seleção brasileira sub-20 e são opções para o treinador a partir do treinamento desta quinta-feira (20).

Após uma folga de dois dias, os jogadores se reapresentam para as duas últimas atividades da equipe antes da viagem para Caxias do Sul e irão integrar o elenco para a primeira partida da semifinal do campeonato estadual.

Campeões do Sul-Americano

Ricardo Mathias e Gustavo Prado foram campeões do Sul-Americano sub-20 defendo a seleção brasileira. O centroavante, inclusive, fez gol e deu uma assistência na partida decisiva contra o Chile. Já o meia-atacante foi titular durante boa parte da campanha vitoriosa.

Gustavo Prado se transforma em uma importante alternativa para Roger Machado, que tem Alan Patrick na recuperação de uma lesão nos ligamentos do tornozelo. Os dois jogadores, no entanto, devem ficar como opções no banco de reservas contra o Grená.

O goleiro Henrique Menke também fez parte do elenco brasileiro campeão do Sul-Americano. Ele se junta a Anthoni e Ivan na preparação para o duelo contra o time da Serra.

Caxias e Inter jogam no próximo sábado (22), às 16h30min, no Estádio Centenário. A partida é válida pelo primeiro jogo da semifinal do Gauchão.