O Inter, mais do que encaminhar a vaga na final, ganhou tempo para a volta de Alan Patrick

Inter venceu a partida de ida da semifinal do Gauchão com dois gols de Vitinho (C). Porthus Junior / Agencia RBS

O Inter está virtualmente na final do Gauchão. Depois de três edições em que viu do sofá a decisão, encaminhou com o 2 a 0 sobre o Caxias a sua classificação.

Mais do que a vantagem gigantesca, o resultado no Centenário proporciona a tranquilidade para recuperar totalmente Alan Patrick. Passam necessariamente pela figura do seu camisa 10 e capitão as pretensões do Inter de ser campeão gaúcho depois de nove anos.

Foi gritante em Caxias a dependência do time de alguém que pense mais o jogo, centralize o jogo quando necessário e ilumine os caminhos do ataque.

O primeiro tempo contra o Caxias evidenciou essa dependência. O Inter acabou bloqueado pela marcação do Caxias, que baixou as linhas e deixou a bola com os zagueiros do Inter.

Faltou alguém que fizesse a bola girar, que tirasse as linhas adversárias do lugar. Carbonero, escalado no lugar de Alan Patrick, mostrou pouca aptidão. Ocupa o espaço, mas não consegue executar as funções.

Com a classificação encaminhada, Roger ganha tranquilidade para finalizar sem atropelos a recuperação do seu principal jogador. Passa muito por ele o sonho de comemorar o Gauchão.