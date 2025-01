Neymar foi protagonista em título do Santos na Libertadores em 2011, depois de 48 anos. Vanderlei Almeida / AFP

Neymar está de volta ao Santos. O anúncio, confirmado nesta sexta-feira (31), encerra uma espera de 12 anos do torcedor santista. Em sua passagem de pouco mais de quatro anos, Neymar protagonizou lances mágicos, conquistou títulos históricos e partiu para a Europa com status de maior ídolo do clube no século.

Desde as categorias de base, já havia muita expectativa no Santos em torno do nome de Neymar. E ela começaria a virar realidade em 7 de março de 2009 quando, aos 14 minutos do segundo tempo, Vagner Mancini promoveu a estreia do garoto de 17 anos.

Na ocasião, o jogador animou a torcida, mudou o jogo e o Santos venceu por 2 a 1. O primeiro gol viria alguns dias depois, em 15 de março, contra o Mogi Mirim, no Pacaembu.

Naquele ano, Neymar seria eleito a revelação do Campeonato Paulista. O Santos conquistaria o Estadual com ele no time em três oportunidades: 2010, 2011 e 2012. Mas essas estariam longe de ser suas maiores conquistas.

Título da Copa do Brasil de 2010

Na Copa do Brasil de 2010, o Santos mostrou suas credenciais logo no primeiro confronto. Com dois de Neymar e três de André, o Santos aplicou 10 a 0 no Naviraiense-MS, uma das maiores goleadas da história da competição.

Nas fases seguintes, eliminou Remo e Guarani, com novas goleadas (4 a 0 e 8 a 1, respectivamente), e passou pelo Atlético-MG, até chegar na semifinal diante do Grêmio.

A expectativa por dois bons duelos se confirmou, ainda que Neymar, suspenso, tenha ficado fora do primeiro jogo. Em jogo alucinante no Olímpico, o Santos abriu 2 a 0, tomou a virada e, com gol no fim, levou desvantagem de 4 a 3 para a Vila. Na volta, foi Ganso quem brilhou, e a vaga na final veio com vitória por 3 a 1.

Na decisão, de novo a marca de Neymar. Ele fez o primeiro no triunfo de 2 a 0 sobre o Vitória, e a derrota por 2 a 1 no Barradão foi insuficiente para tirar o título inédito (e até hoje único) do Santos na Copa do Brasil.

Protagonista e Rei da América em 2011

A conquista da Copa do Brasil em 2010 deu ao Santos o direito de disputar a Libertadores no ano seguinte. E a estreia internacional de Neymar ocorreu justamente uma semana depois de completar 19 anos.

Neymar estreou na Libertadores com 19 anos. Alfredo Estrella / AFP

Foi o segundo na fase de grupos e, até chegar à decisão, eliminou América (MEX), Once Caldas (COL) e Cerro Porteño (PAR). A decisão contra o Peñarol teve o protagonismo do craque: após um 0 a 0 no Uruguai, abriu não só o placar no Pacaembu, mas também os caminhos para a vitória por 2 a 1 e a conquista do tricampeonato da Libertadores para o Santos, depois de 48 anos.

Neymar terminou o torneio com seis gols, e foi vice-artilheiro. Pelo desempenho que deu ao time o direito de disputar o Mundial de Clubes daquele ano (perderia a final para o Barcelona por 4 a 0), Neymar também recebeu o prêmio de Rei da América de 2011.

Neymar em Campeonatos Brasileiros

Mesmo sendo protagonista dos principais títulos (o Santos venceria ainda a Recopa Sul-Americana em 2012, também com gol de Neymar), ficou faltando um título no Brasil. Foram 54 gols em 103 jogos no Campeonato Brasileiro, muitas vezes atrapalhado por convocações para a Seleção Brasileira.

A despedida do clube foi justamente na competição: após um empate sem gols contra o Flamengo, em 26 de maio de 2013, ele deixou o clube e foi para o Barcelona. No total, Neymar disputou 225 jogos oficiais pelo Santos, e marcou 136 gols.

Antes de rumar à Europa, Neymar deixou uma mensagem no vestiário do Santos na Vila Belmiro: "eu vou, mas eu volto". A "profecia" está cumprida, 12 anos depois. O ídolo voltou para casa.