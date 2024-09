Antigos e novos talentos Notícia

Os grandes nomes da arbitragem gaúcha e por que ela tem destaque nacional

Homens e mulheres do apito no Rio Grande do Sul são forjados na tensão, em um nível de exigência que só um Estado dividido pela dualidade de clássicos como Gre-Nal, Ca-Ju e Bra-Pel pode oferecer

11/09/2024 - 06h00min