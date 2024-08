Para amenizar críticas Notícia

CBF convoca presidentes de clubes para debater arbitragem do Brasileirão

Reunião terá presença do presidente da comissão de arbitragem, Wilson Seneme, do gerente técnico do VAR, Péricles Bassols, e de dirigentes dos times da Série A e B do Campeonato Brasileiro

21/08/2024 - 10h35min Atualizada em 21/08/2024 - 13h48min