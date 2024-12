Carro fica pendurado em cratera aberta após rompimento de rede de esgoto em Viamão

O rompimento de uma galeria de esgoto pluvial, em novembro, abriu uma cratera de cerca de 4m de diâmetro e 2m de profundidade no bairro Cecília, em Viamão. O buraco, do tamanho suficiente para engolir um carro, foi cenário para um acidente no começo desta segunda-feira (16).

Um Clio sedan cinza quase que caiu totalmente dentro da cratera situada no cruzamento da Avenida Plácido Mottin com a Rua Coronel Aparício Borges. O buraco, que ainda não foi fechado tomou conta de um lado da via, obrigando o trânsito a ser desviado pela contramão.

De acordo com comerciantes do entorno ouvidos pela reportagem, o problema é causado por um vazamento na galeria de esgoto pluvial. As águas da chuva passam pela estrutura antiga, feita de tijolos, e acabam levando o solo do entorno, causando o problema no asfalto.

Proprietário da mecânica Coringa localizada em frente ao local, Marcio Fraga afirma que o problema é recorrente há pelo menos cinco anos, quando chegou a este endereço.

— A gente já reclamou com a prefeitura, mas eles vêm aqui, aterram o buraco e o problema volta. Em outubro, quando tinha eleição, eles resolveram rapidinho, mas depois abriu de novo e ninguém fez nada — diz o mecânico.

O problema retornou em novembro após um temporal. No dia 2 de dezembro, a Empresa Pública de Transportes de Viamão (EPTV) e a Defesa Civil do município sinalizaram a região com cavaletes e fita zebrada. Porém, com as chuvas do fim de semana, o problema se agravou.

O isolamento também não foi suficiente para evitar a queda do veículo na madrugada desta segunda. A reportagem não conseguiu contato com o proprietário do veículo. Até a tarde desta segunda, o carro permanecia "pendurado" no local.

Recorrência

Barbara Santos, trabalhadora de um supermercado próximo ao buraco, confirma a recorrência do problema. Ela conta que, há algumas semanas, um motoqueiro já havia caído neste mesmo local. Ela também chama a atenção para o mau cheiro vindo da galeria de esgoto.

Leia Mais Recolhimento do lixo em Viamão está atrasado por disputa sobre contrato de licitação

Como a abertura toma conta de um lado da via, o trânsito na região foi afetado. Os veículos que vão em sentido ao bairro Jari precisam desviar pela contramão, causando congestionamento e risco de acidentes.

Na manhã desta segunda, dois técnicos da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) estiveram no local fazendo vistoria.

Em nota, a prefeitura de Viamão informou que os reparos do local começarão nesta terça-feira (17), em parceria com a Corsan. "Serão colocadas galerias pré-moldadas de concreto, tirando do canal as redes da Corsan, para que não haja mais vazamentos", afirma a nota. Contudo, não há previsão para conclusão das obras, porque o tamanho da intervenção no local ainda precisará ser avaliada, explica o texto.

Já a assessoria da companhia de saneamento afirmou que fez reparos no ponto mencionado no dia 3 de dezembro e que a responsabilidade pelo fechamento do buraco é da prefeitura. Além disso, a Corsan confirmou que participará das obras de reparo que iniciarão amanhã.

Veja íntegra da nota da prefeitura de Viamão

"A Prefeitura de Viamão informa que nesta terça-feira, dia 17, iniciará o reparo juntamente com a Corsan. Serão colocadas galerias pré-moldadas de concreto, tirando do canal as redes da Corsan, para que não haja mais vazamentos. A duração da obra será determinada no decorrer das intervenções. O local está sinalizado desde a madrugada do dia 02 de dezembro, pela EPTV e Defesa Civil."