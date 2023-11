Quem é o primeiro gaúcho condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) pelos distúrbios antidemocráticos de 8 de janeiro em Brasília? As definições sobre Eduardo Zeferino Englert, 41 anos, cujo julgamento terminou sexta-feira (24), refletem a polarização política do país. Para os que conviviam com esse santa-mariense nos acampamentos de protesto contra o resultado das eleições presidenciais que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Englert é a gentileza em pessoa — e um patriota fervoroso e incompreendido. Para alguns colegas na faculdade de Psicologia, no entanto, é um extremista de direita, que jamais respeitou os resultados das urnas.