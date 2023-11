Uma PEC que limita as decisões individuais dos ministros do Supremo Tribunal Federal foi aprovada no Senado nesta semana. Desde então, o clima em Brasília é de conflito entre a suprema corte e a Câmara dos Deputados — para onde o projeto segue para votação. Esse contexto tenso entre os poderes é o tema do Descomplica desta semana, no qual eu recebo Felipe Recondo, repórter especialista no STF.