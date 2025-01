7 curiosidades sobre o Dia de Reis

1. Significados dos presentes oferecidos pelos Reis Magos

2. Origem histórica do Dia de Reis

A celebração do Dia de Reis remonta ao século IV, quando começou a ser observada pela Igreja do Oriente como parte da Epifania, que inclui não apenas a visita dos Magos, mas também o batismo de Jesus e o milagre nas Bodas de Caná. No Ocidente, a festividade passou a se concentrar na chegada dos Magos. Sua inclusão no calendário litúrgico reforça a importância de Jesus como o Salvador anunciado não apenas aos judeus, mas também aos gentios.