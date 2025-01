Quatro anos após invasão do Capitólio, Congresso certifica vitória de Trump

Em 6 de janeiro de 2021, centenas de apoiadores de Donald Trump invadiram o Capitólio, em Washington, para impedir a ratificação da eleição de Joe Biden à Presidência. Nesta segunda-feira (6), quatro anos depois, o Congresso certifica a vitória do republicano, consagrando seu retorno triunfal à Casa Branca.

"O Congresso certifica nossa grande vitória eleitoral: um grande momento na história" do país, expressou nesta segunda-feira o presidente eleito na sua plataforma Truth Social, publicando poucos minutos depois uma foto de uma multidão de apoiadores reunidos em Washington naquela data.

O presidente da Câmara dos Representantes (baixa), o republicano Mike Johnson, também lhes fez uma advertência no domingo: "Não deixem a cidade".

A lei "exige", ressaltou. "No dia 6 de janeiro, às 13h, estando ou não em meio a uma tempestade de neve, estaremos nesta sala para garantir" a certificação de Trump, sentenciou.

Alguns apoiadores ferrenhos do magnata republicano já expressaram sua determinação em desafiar as rigorosas condições climáticas para estar presentes seja como for.