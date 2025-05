Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na derrota para o Atlético Nacional 

Arte GZH

Complicou a situação do Inter na Libertadores, que terá duas decisões nos últimos jogos da primeira fase do torneio. Nesta quinta-feira (8), o Colorado foi derrotado pelo Atlético Nacional por 3 a 1, em Medellín, na Colômbia, pela quarta rodada do Grupo F.

Logo após a saída de Valencia, quando deixou o campo com dores ainda no primeiro tempo, o Atlético Nacional abriu o placar, com Viveros, que dominou e girou em cima de Victor Gabriel, sem chances para Anthoni, aos 38 minutos.

Na etapa final, os colombianos ampliaram, com Arce. O Inter só conseguiu reagir de fato aos 34 minutos do segundo tempo: Aguirre foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti. Alan Patrick foi para a cobrança e descontou.

O time de Roger então foi com tudo em busca do empate. Mas sofreu um golpe fatal: Victor Gabriel foi superado por Viveros, que marcou o terceiro e sacramentou a derrota colorada.

Confira as notas dos jogadores do Inter

Anthoni

Sem culpa nos gols, sem nenhuma defesa. Uma matemática que não está fechando. Nota 5

Aguirre

Foi bem no ataque, aparecendo como alternativa pela direita. Sofreu o pênalti. Passou trabalho na defesa. Nota 5,5

Vitão

Muitas dificuldades para conter o ataque colombiano. Nota 4,5

Victor Gabriel

É jovem, precisa aprender a jogar Libertadores. Engolido por Viveros duas vezes. Nota 4

Bernabei

Mais uma vez, vai sonhar com Hinestroza. Não teve suporte suficiente para ajudá-lo na missão. Nota 4

Fernando

Nem ele conseguiu segurar o ímpeto ofensivo do Atlético Nacional. Nota 5

Thiago Maia

Um primeiro tempo abaixo, com pouca força. No segundo, cresceu quando conseguiu se soltar mais. Nota 5

Bruno Henrique

Deslocado para a direita, sofreu também por estar fora de posição. Não conseguiu acompanhar o lateral e pouco contribuiu com a posse. Nota 5

Alan Patrick

Alguns lampejos na criação, especialmente no segundo tempo. Boa cobrança de pênalti. Nota 6,5

Wesley

Algumas ações pela esquerda, mas com pouca efetividade. Nota 5,5

Valencia

Não teve nenhuma vantagem sobre os zagueiros nos 35 minutos em que esteve em campo. Nem sequer para dominar a bola e segurar a defesa. Nota 4

Lucca

Deu mais vida ao ataque, até porque era óbvio. Boa cabeçada, salva por Ospina. Nota 5,5

Bruno Tabata

Devolveu inspiração pelo lado direito. Bons passes, boa visão. Melhorou o time. Nota 6

Ronaldo

Ficou sozinho na contenção. Nota 5,5

Ricardo Mathias

Quase não tocou na bola. Nota 5

E o Atlético Nacional?

Todo mundo sabia que Hinestroza era o melhor jogador. E ele fez a diferença. Infernizou pela direita, deu passe para gol. Viveros atropelou Victor Gabriel.