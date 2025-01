Três destaques do Grêmio na terceira rodada da Copinha

Jogando com time misto, o Grêmio teve alguns atletas que se destacaram no empate em 1 a 1 com o Atlético Guaratinguetá, pela terceira rodada da Copinha, neste sábado (11). Com o resultado, o Tricolor, que entrou no duelo já classificado e como líder de sua chave, manteve sua invencibilidade no torneio. Cristiano, Gabriel Passos e João Lima foram fundamentais para isso.