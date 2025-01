Ações da Operação Cerco Fechado resultam em prisões em Farroupilha e Caxias do Sul  

Comunicação Social do 36º Batalhão de Polícia Milita / Divulgação

Entre materiais apreendidos com suspeito de 19 anos, em Farroupilha, dinheiro, porções de droga e um relógio.

Policiais militares de Caxias do Sul e Farroupilha realizaram duas prisões neste sábado (11), durante a Operação Cerco Fechado . A medida visa combater o tráfico de drogas na região.

Em Caxias do Sul, um homem de 26 anos foi preso com grande quantidade de drogas. O caso ocorreu no bairro Cinquentenário. A polícia não detalhou como encontrou o homem nem onde ele estava quando a abordagem aconteceu.