Corinthians faz treino tático e ganha folga quatro dias antes da estreia no Paulistão

O Corinthians realizou neste domingo um trabalho tático visando o confronto com o Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira, às 19h30, no estádio Nabi Abi Chedid, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O técnico Ramón Díaz indicou que utilizará um time misto. Nos treinamentos, ele vem dando oportunidades para todos os atletas, incluindo aqueles que chegaram das categorias de base.

Neste domingo, o elenco abriu o dia com um trabalho de força na academia. Após o aquecimento no gramado, o treinador comandou um exercício tático coletivo de enfrentamento. A comissão técnica aproveitou a atividade para avaliar a equipe em situação de jogo.

Concentrados no CT Dr. Joaquim Grava desde quarta-feira, os jogadores foram liberados após o treino. A equipe alvinegra retorna aos trabalhos na tarde desta segunda-feira e permanecerá concentrada até a estreia do Paulistão.

O Corinthians teve como maior reforço a manutenção de boa parte do elenco que levou o clube à Libertadores. A principal saída foi a do lateral Fagner, que se juntou a Cássio no Cruzeiro. Além dele, Caetano, Ruan Oliveira, Pedro Henrique e Matheus Araújo também saíram.

Para a estreia, o treinador não terá os meias Breno Bidon, com a seleção brasileira sub-20, e Garro, que vem tratando uma lesão no joelho e buscando se recuperar psicologicamente após se envolver em um acidente de trânsito com vítima fatal.