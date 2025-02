Santos e Inter não entram em acordo por Thiago Maia

Thiago Maia segue como opção do técnico Roger Machado. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

A saída de Thiago Maia para o Santos não deve mais acontecer. Após retomar às negociações com o Inter nos últimos dias, o clube da Vila Belmiro não atendeu às exigências dos gaúchos. O negócio novamente não foi concretizado.

O Inter ainda não trata a negociação oficialmente como encerrada, mas a tendência é de que Thiago Maia não saia do Beira-Rio. As informações que chegam de Santos é de que os dirigentes santistas já não contam mais com o volante como reforço.

O Inter pediu 2,5 milhões (R$ 14,9 milhões) de euros pela liberação do jogador, além do Santos aceitar absorver o débito de 4 milhões de euros (R$ 24 milhões) que o Inter tinha com o Flamengo. Como não houve um acordo, o volante chegou a ser utilizado na partida diante do Monsoon, no último sábado (15), no Beira-Rio.

O técnico Roger Machado comentou sobre a negociação após a partida:

— A gente sabe que tem uma negociação em curso. Eu conto com ele enquanto estiver conosco. Hoje (sábado) foi possível levá-lo ao banco. Mas, por justiça e pela gestão do processo, eu tinha por dever oportunizar ao Bruno iniciar a partida, que já vem entrando muito bem nos últimos jogos. Feliz que ele fez um gol, conseguiu nos ajudar a abrir um placar, que estava difícil, em função da estratégia do adversário — disse o treinador.