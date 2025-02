Inter espera dobrar receitas com nova parceria em uniforme 

Patrocinadora máster estampa a parte frontal da camisa. Duda Fortes / Agencia RBS

A nova patrocinadora máster do Inter fez a receita do clube crescer de forma substancial. Levando em consideração somente os patrocínios na camisa e no calção, os valores mínimos chegam aos R$ 90 milhões em receitas. É uma arrecadação muito maior do que os R$ 52 milhões anteriores.

Esse valor considerado mínimo é devido ao levantamento da arrecadação garantida em contrato. Com os gatilhos estipulados, somente a patrocinadora máster vai depositar um valor acima dos R$ 50 milhões.

Isso faria com que o valor total dos patrocínios ultrapassasse os R$ 100 milhões anuais. As cláusulas que aumentam os vencimentos estão ligadas a engajamento e metas esportivas.

A ideia do departamento de Marketing do Inter, no entanto, é abrir espaço para que novos parceiros divulguem suas marcas na camisa oficial do time. Ao todo, são quatro patrocinadores na camisa e um no calção.

O objetivo, ainda para 2025, é chegar na casa dos R$ 130 milhões anuais em patrocínios no uniforme. A disputa da Libertadores deve ajudar nesse processo de busca de novas parcerias.