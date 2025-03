O Inter começa neste sábado (29) mais uma temporada na Série A do Campeonato Brasileiro. A principal competição nacional, contudo, não será a única no calendário colorado.

O clube também disputará o principal torneio continental — a Libertadores da América — e a Copa do Brasil.

Neste contexto, Zero Hora quer saber: qual deve ser a prioridade do Inter em sua opinião, torcedor? Vote a seguir.

