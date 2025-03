Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

O artista plástico Rogério Costa Arantes, a colecionadora de arte e uma das fundadoras da ConfrArtes, Hieldis Martins, e o mecenas Tarcísio Michelon, quinta-feira, no vernissage da “Bottiglie”, uma mostra com pinturas de Arantes em exibição até o dia 15 de abril no Hotel Dall’Onder, em Bento Gonçalves

Felicidades

O jovem médico Franco Luigi Manosso faz mais e empreende no setor automotivo com a Box 8 Performance Parts com promessa de novidades para a temporada

Movimento

Franco Luigi Manosso, 26 anos, médico clínico com atendimento focado em emergências hospitalares, tem como hobby o setor automotivo. Ele também é piloto de corridas de arrancada. Impulsionado por essa atividade selou parceria profissional com Daniel Darsie e Kleyton Davanzo e, juntos, lançarão a Box 8 Performance Parts. Trata-se de um endereço conceito para os amantes do automobilismo. O trio promete fomentar o segmento com uma experiência inédita. Desde a sexta-feira, Franco está em solo europeu onde permanecerá por mais de um mês em busca de conhecimento para colocar em prática por aqui. Ele quer dispor de um acervo de imagens, além de formas interativas, como simuladores.

Visionária

​A fonoaudióloga Aline Ferla faz contagem regressiva para embarcar rumo aos Estados Unidos. Em terras norte-americanas, a profissional caxiense participará da Reunião Anual da Sociedade de Pesquisa em Disfagia, promovido pela Dysphagia Research Society. A reunião científica internacional ocorrerá entre os dias 25 e 28 de março na Filadélfia. O evento concentrará, por lá, especialistas e pesquisadores de renome dos quatro pontos cardeais com o objetivo de aprimorar as práticas de saúde relacionadas a distúrbios de deglutição e promover ações preventivas contra complicações clínicas associadas. Além disso, Aline, doutora em Ciências Pneumológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Distúrbios da Comunicação Humana pela Universidade Federal de Santa Maria e líder no Brasil da Iniciativa Internacional de Padronização da Dieta para Disfagia, participará de um Laboratório de Videoendoscopia de Deglutição. ​A imersão visa trazer para sua clínica, as mais recentes inovações no atendimento e tratamento fonoaudiológico de excelência.