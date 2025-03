POAFW reuniu grifes, celebridades e desfiles no Iguatemi que transformou Porto Alegre em passarela

A gerente geral do Iguatemi Porto Alegre, Nailê Santos, com Anik Suzuki, fundadora e CEO da ANK Reputation e membro do Conselho Editorial da RBS

O POAFW trouxe Porto Alegre de volta ao cenário da moda com 12 desfiles entre os dias 24 e 27 de março, apresentando looks de 67 marcas. Com direção de Paulo Borges, fundador do SPFW, e edição de moda de Paulo Martinez, o evento reuniu clientes, influenciadores e imprensa em uma estrutura especial de 2 mil metros quadrados no Iguatemi Porto Alegre. Grandes nomes da moda, como Lino Villaventura e Luiz Cláudio (Apartamento03), participaram da programação, que destacou desde marcas populares até grifes internacionais.