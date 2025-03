Brasileiro de 16 anos é campeão do STU Pro Tour de Porto Alegre na categoria park

Gui Khury comemora volta na pista da Orla. Renan Mattos / Agencia RBS

Com a maturidade de um veterano, Gui Khury ficou com o título do STU Pro Tour em Porto Alegre no skate park masculino. Mais novo dos finalistas, o brasileiro de 16 anos arrancou um 91 dos juízes e conquistou a primeira etapa do ano na capital gaúcha.

O jovem é mais um dos skatistas da escola paranaense, que conta com outros nomes como Luigi Cini e Augusto Akio (medalhista de bronze em Paris 2024).

Gui Khury foi o campeão. Renan Mattos / Agencia RBS

Emoção até o final

Khury passou quase toda a prova fora do pódio, mas, na quinta das seis voltas que fez, tirou a nota que lhe garantiu a conquista na Orla do Guaíba. O curitibano ainda volta à pista gaúcha na semana que vem, quando disputa o Vert no torneio.

O norte-americano Tate Carew ficou com a segunda colocação e o italiano Alessandro Mazzara acabou com a medalha de bronze. O europeu, inclusive, subiu ao pódio com a camisa do Grêmio.

Um dos favoritos a conquistar o título em Porto Alegre, Pedro Barros não conseguiu completar volta alguma. Em uma das quedas, sentiu uma lesão no tornozelo.

Orla recebeu os melhores do mundo. Renan Mattos / Agencia RBS

Classificação do park masculino

1. Gui Khury

2. Tate Carew (EUA)

3. Alessandro Mazzara (ITA)

4. Luigi Cini

5. Kalani Konig

6. Pedro Barros