Como será a disputa do Brasileirão Feminino, que terá as participações de Grêmio, Inter e Juventude

O Inter estreia contra o Bahia, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, às 16h de sábado (22). O Juventude enfrenta o América-MG, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, também no sábado, às 16h.

O Grêmio será o único gaúcho a estrear fora de casa. O Tricolor entra em campo no domingo (23), às 18h30min, contra o Cruzeiro. O duelo será no Castor Cifuentes, em Nova Lima.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.