Inter assina contrato profissional com promessa da base feminina

Yngrid Piauí chegou ao clube colorado na última temporada. Juliana Zanatta / Inter/Divulgação

O Inter firmou vínculo profissional com uma das promessas da categoria de base. A atacante Yngrid Piauí, de 16 anos, assinou contrato com o clube colorado até dezembro de 2027.

A jogadora chegou a Porto Alegre na última temporada para integrar a base. Ao longo de 2024, a atleta disputou Copa São Paulo, Brasileirão sub-20, Gauchão sub-17 e a Liga de Desenvolvimento sub-16, além de ter sido peça fundamental na conquista do Brasileirão sub-17.

Ao todo, Yngrid Piauí acumula 25 jogos e 11 gols pela base colorada. Além disso, na competição nacional sub-17, foi a artilheira do Inter, com seis gols.

As atuações de destaque pelo clube gaúcho a fizeram receber oportunidades na seleção brasileira sub-17. A jogadora, inclusive, esteve na lista que disputou a Copa do Mundo da categoria, em outubro do ano passado.

Agora, ela segue à disposição para as competições de base coloradas. O novo vínculo com o Inter foi publicado no BID da CBF na última segunda-feira (17). Com isso, ela também pode ser utilizada por Jorge Barcellos no time principal.