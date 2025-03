Supercopa Gramado de Futsal tem gaúchos na busca por título inédito e cidade empolgada com jogos

Histórico da competição

No ano seguinte, já com oito equipes, o Joinville (SC) conquistou o troféu após vencer o Atlântico por 4 a 2. O time catarinense também foi o campeão em 2024, quando bateu o Praia Clube (MG) por 6 a 3.

Em 2025, o Rio Grande do Sul será representado por ACBF e Atlântico. Ambas as equipes irão em busca do primeiro título de um time gaúcho no torneio.