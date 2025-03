Mais um troféu Notícia

Brasil derrota o Irã e conquista a Copa Intercontinental de futsal

Título é o primeiro do novo ciclo de Copa do Mundo após o hexa no Uzbequistão, em outubro do ano passado. Seleção venceu as quatro partidas no Paraná

09/03/2025 - 12h14min