"Esperamos ter um grande espetáculo", projeta dirigente do Inter sobre a Copa do Mundo Feminina no Beira-Rio

Beira-Rio foi confirmado com uma das oitas sedes do Mundial de 2027. Renan Mattos / Agencia RBS

O Estádio Beira-Rio, mais uma vez, será palco de partidas de uma Copa do Mundo da Fifa. Desta vez, a edição terá um aspecto histórico: a casa colorada estará roteiro do primeiro Mundial Feminino no Brasil. Ainda na expectativa pela definição do calendário de jogos, a projeção é de uma grande mobilização de torcedores para 2027.

Depois da oficialização das sedes, na última semana, os trabalhos começaram oficialmente em uma visita técnica da Fifa, neste domingo (11). André Dalto, vice-presidente de Administração do Inter, foi um dos representantes do Inter e acompanhou o trabalho de perto.

— Essa visita foi para acertar alguns detalhes, como vão ser utilizados os espaços, uma vez que o Beira-Rio já foi configurado para a Copa do Mundo, e atende as exigências para um para um evento desse tamanho. Muito mais em virtude de configuração de como vão ser utilizados os espaços e alguma questão mais de logística e operação. É um orgulho para todos nós gaúchos de fazer parte desse processo, ainda mais que o Inter sempre foi um grande estimulador do futebol feminino. A gente espera que cada vez mais essa modalidade tenha crescimento — afirmou André Dalto em entrevista à Rádio Gaúcha.

Além de colocar o nome do clube na vitrine, a direção está inserida no processo de fomento do Mundial e do futebol feminino. Uma das metas até 2027 é realizar mais jogos das Gurias Coloradas no Beira-Rio.

— Isso é uma coisa que a gente tem tentado integrar. É difícil conseguir conciliar por conta do calendário que temos, com uma série de jogos muito grande do profissional masculino. Esperamos que daqui até 2027, a gente consiga fazer mais jogos e fomentar mais a modalidade.

Além da mobilização local de torcedores, uma das apostas é contar com o público que deve vir dos países que fazem fronteira com o Estado, como casos de Argentina e Uruguai.

— Sabemos que independente da seleção que jogar, a gente vai ter um grande público. Temos aqui do lado do Rio Grande do Sul, países como Argentina, Uruguai. Então, a gente sabe que independente de quem jogar, esperamos ter um grande espetáculo e uma grande participação na torcida.