Show de Roberto Carlos encanta fãs na Arena Gran Palazzo, em Passo Fundo: "São tantas emoções"

Às 19h desta quinta-feira (27), os portões da Arena Gran Palazzo em Passo Fundo, no norte do Estado, abriram para receber milhares de fãs de Roberto Carlos. O Rei apresentou o primeiro show da turnê Eu Ofereço Flores no Rio Grande do Sul.

Às 21h24min, o cantor subiu ao palco vestindo branco, ao som de palmas e gritos de euforia da plateia. Com o apoio das vozes dos fãs, Roberto abriu o espetáculo com a música Emoções, um de seus grandes sucessos. Como Vai Você e Além do Horizonte também fizeram parte do repertório inicial do show.

Em meio à multidão, a turma de mais de 30 mulheres de Augusto Pestana não deixaram de cantar nenhuma música apresentada pelo Rei.

— É um prazer muito grande estar neste show. É o primeiro que eu participo — disse Simone Brites.

— São tantas emoções — complementou a enfermeira Marta Goettems, fazendo referência à primeira música cantada por Roberto.

Grupo de amigas de Augusto Pestana se reuniu para ver o show de Roberto Carlos em Passo Fundo. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

"Tem música para você sorrir e chorar"

Deficiente visual desde os três meses, Andrea Schubert dos Santos saiu de Cruz Alta para ouvir o show de Roberto Carlos em Passo Fundo.

Com uma coleção de vinil do cantor em casa, a fã afirma que o Rei tem músicas para diferentes momentos da vida e afirma que nunca ouviu ele errar uma nota sequer.

— O meu ouvido é mais aguçado, então eu escuto os pequenos detalhes. Presto atenção em tudo, nos instrumentos e na voz dele. Ele é perfeito. Ele tem música para você sorrir e chorar — disse Andrea.

Acompanhando a irmã, Fabrício Schubert dos Santos conta que o gosto pelas canções do Roberto Carlos veio do pai. Ele disse que se sente muito emocionado de poder viver esse momento com Andrea.

— O nosso pai escutava Roberto desde pequeno. Quando eu nasci também passei a escutar Roberto e quando a Andrea veio também começou a ouvir as músicas dele. É uma emoção em dobro estar aqui com a minha irmã. Não tem preço — lembrou Fabrício.

Irmãos Fabrício e Andrea, de Cruz Alta, cresceram escutando as músicas de Roberto Carlos. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Primeira fileira

Fã de carteirinha, a administradora Jocelina Almeida garantiu uma das cadeiras na primeira fileira assim que os ingressos começaram a ser vendidos, em dezembro do ano passado.

— Quando lançaram os ingressos no dia 5 de dezembro eu já comprei. Falei que se era para ver no telão eu via pela TV em casa. Peguei na frente para ficar bem pertinho dele — contou Jocelina.

Jocelina garantiu uma cadeira na primeira fileira do show para assistir o Rei. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Jocelina lembra que desde pequena sempre teve um grande apreço pelas músicas do Rei. Por conta da profissão, ela afirma que viaja regularmente e que no rádio do carro canções como Cavalgada, Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos e Nossa Senhora não podem faltar.

— Adoro viajar sozinha para poder escutar as músicas dele. Geralmente as minhas companhias gostam de outros ritmos — afirma.

