Smed atrasa pagamento de vagas em escolas particulares de Caxias; secretaria promete regularizar situação até quinta

Após mais de 10 dias de atraso no pagamento das vagas compradas em 50 escolas particulares infantis de Caxias do Sul, a Secretaria de Educação de Caxias do Sul (Smed) prometeu regularizar a situação até as 16h desta quinta-feira (6).

O fato foi denunciado pelo Sindicato das Instituições Pré-Escolares Particulares de Caxias do Sul (Sinpré), que explicou que o pagamento deveria ter sido feito no dia 20 de fevereiro. Na data e nos dias seguintes, algumas receberam o valor total e outras apenas uma parte do montante.

Segundo a assessoria da administração municipal, a falta do pagamento foi devido a um erro na emissão das notas fiscais. Com isso, algumas das 50 instituições afetadas estavam enviando mensagens aos pais dos alunos avisando que não iriam abrir nesta quinta caso a situação não fosse regularizada.

Desta forma, o sindicato conseguiu promover uma reunião, na tarde desta quarta-feira (5), com a secretária Marta Fattori, com a adjunta Simone Selbach e com o secretário de Gestão Estratégica e Finanças, Milton Balbinot, para esclarecer a situação.

Conforme contou a presidente da entidade, Marina Dallegrave, houve "uma sequência de erros tanto das escolas, quanto do município". No entanto, a presidente salientou que ficou acordado o pagamento das vagas até as 16h desta quinta, sendo que algumas já estavam recebendo até no fim da tarde desta quarta. O sindicato já está repassando a orientação para que as escolas afetadas funcionem normalmente nos próximos dias.

